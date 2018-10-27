2018-10-27T11:17:39+03:00
Происшествия

В Курской области ВАЗ врезался в препятствие

Пострадал человек
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение о ДТП поступило в пятницу вечеромСообщение о ДТП поступило в пятницу вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 17:28 26 октября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в близи хутора Сорокин Фатежского района. Здесь произошло столкновение с препятствием «ВАЗ 2110», рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

На место происшествия выезжали спасатели ОП Любаж, Фатежского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Есть пострадавший. Подробности аварии уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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