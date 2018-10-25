В Курской области приезжего избили и ограбили

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-25T14:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе задержали подозреваемого в грабеже и хищении документов. В полицию обратился житель соседней области, который сообщил, что недавно приехал в регион и здесь познакомился с компанией. Во время зстолья между новыми знакомыми возник конфликт, который закончился дракой. Неизвестный, избив гостя, похитил у него сумку, где хранилась крупная сумма, дорогой телефон и самое главное – полный набор документов, без которых невозможно устроиться на работу.

В полиции ограбленнй не смог указать данные нового знакомого, помнил только его имя. Оперативники установили личность злоумышленника. При опросе выяснилось, что похищенные деньги он успел потратить, а телефон сбыть. Документы, которые для него не представляли никакой ценности, выбросил.

Теперь против него завели два уголовных дела по факту грабежа и хищения документов.

В рамках расследования полицейские окажут пострадавшему мужчине помощь в восстановлении документов, отметили в полиции.