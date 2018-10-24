В Курской области прошла акция «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-24T12:56:34+03:00

Три года назад недалеко от стелы лесоводы создали памятную посадку - геоглиф «70 лет Победы» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Лесоводы высадили пять тысяч саженцев на Мемориальном комплексе «Поклонная высота 269»

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Лесоводы Курской области провели акцию «Живи, лес!». На Мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» у памятной стелы «Ангел мира» они высадили пять тысяч сеянцев и саженцев сосны, березы и шиповника.

Три года назад недалеко от стелы лесоводы создали памятную посадку - геоглиф «70 лет Победы». Одна буква размером 70 на 40 метров. Всего было посажено 4,5 тысячи деревьев. Сегодня надпись уже видна из космоса.

В 1943-ем на Тепловских высотах шли ожесточённые сражения, здесь за семь дней погибло более 40 тысяч солдат. 34 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, 19 из них посмертно.