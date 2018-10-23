Курянин погасил крупный банковский долг

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-23T13:48:38+03:00

Приставы ограничили должнику выезд и вынесли постановление о запрете на регистрационные действия имущества

Изменить размер текста: A A

Курянин задолжал банку 530 тысяч рублей. Судебные приставы по заявлению взыскателя возбудили исполнительное производство. Должник долг в установленные сроки не погасил. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 37 тысяч рублей.

Также было установлено, что у должника имеются транспортные средства – мотоцикл, автомобиль «Форд» и доля в квартире. На имущество было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Курянину также запретили выезжать за пределы РФ.

Принятые меры сподвигли должника к исполнению долговых обязательств. Мужчина оплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, все ограничения в отношении курянина отменили.