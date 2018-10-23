В Курске водитель сбил 86-летнего пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-23T11:34:48+03:00

Свидетелей и очевидцев ДТП просят позвонить в полицию Фото: Из архива "КП"

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода произошло 22 октября примерно в 18:20 на улице Институтской около дома №42а, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Неизвестный водитель неустановленного автомобиля двигался задним ходом по двору и наехал на 86-летнего мужчину, а затем с места ДТП скрылся. Весьма пожилой человек получил травмы и обратился в Городскую клиническую больницу № 4.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.