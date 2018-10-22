2018-10-22T14:57:06+03:00
Происшествия

Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге

Мужчины говорят, что пошли на такие меры, получив отказ принять их на работу
Ольга ДАНИЛОВА
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За поимку поджигателей было обещано крупное вознаграждениеЗа поимку поджигателей было обещано крупное вознаграждениеФото: Из архива КП.
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В Пристенском районе полицейские нашли предполагаемых подозреваемых в крупном поджоге сена, принадлежащего одному из предприятий. КП уже рассказывала, что огонь уничтожил почти тысячу тюков. Ущерб составил около миллиона рублей.

- При осмотре места происшествия стало ясно, что пожар мог возникнуть только в результате поджога. Благодаря действиям полицейских, злоумышленников установили в течение двух дней. Произошло это благодаря полученной оперативной информации, - рассказали в УМВД региона.

Подозреваемые сознались в поджоге и сказали, что пошли на это из-за того, что предприятие-отказалось их взять на работу. Оба подозреваемых - 29 и 31 года - прежде судимы. Один из них в этом году признан виновным в угоне. Сейчас по факту умышленного уничтожения имущества проводится проверка. Дается квалификация совершенному деянию для решения о возбуждении уголовного дела.

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