Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-22T14:57:06+03:00

Мужчины говорят, что пошли на такие меры, получив отказ принять их на работу

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В Пристенском районе полицейские нашли предполагаемых подозреваемых в крупном поджоге сена, принадлежащего одному из предприятий. КП уже рассказывала, что огонь уничтожил почти тысячу тюков. Ущерб составил около миллиона рублей.

- При осмотре места происшествия стало ясно, что пожар мог возникнуть только в результате поджога. Благодаря действиям полицейских, злоумышленников установили в течение двух дней. Произошло это благодаря полученной оперативной информации, - рассказали в УМВД региона.

Подозреваемые сознались в поджоге и сказали, что пошли на это из-за того, что предприятие-отказалось их взять на работу. Оба подозреваемых - 29 и 31 года - прежде судимы. Один из них в этом году признан виновным в угоне. Сейчас по факту умышленного уничтожения имущества проводится проверка. Дается квалификация совершенному деянию для решения о возбуждении уголовного дела.