В Курске открылась выставка «Мир кукол, Тедди и игрушек»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-19T15:30:35+03:00

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18 октября в Курске в выставочном зале «Артмания» открылась ежегодная городская выставка «Мир кукол, Тедди и игрушек». На выставке представлено более 250 работ, выполненных курскими мастерицами в разных техниках. Многие работы можно приобрести .

Выставка находится по адресу: улица Карла Маркса, 14а, 3 этаж. Время работы: пн-пт с 14 до 19-30, сб с 10-30 до 18-00, вс-выходной ( или по запросу). Вход 50 руб.

Коллективные заявки принимаются оп телефону: 8-910-310-00-10.

Выставка будет работать до 10 ноября.