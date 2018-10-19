2018-10-19T13:21:02+03:00
Общество

Ушел из жизни курский поэт Юрий Асмолов

Юрию Николаевичу было 57 лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Юрий Асмолов – автор дюжины поэтических сборниковЮрий Асмолов – автор дюжины поэтических сборниковФото: Из открытых источников
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17 октября 2018 года в возрасте 57 лет ушел из жизни известный курский поэт Юрий Асмолов. Юрий Николаевич родился в 1961 году в Курске. Стихи начал писать в студенческие годы.

Юрий Асмолов – автор дюжины поэтических сборников, в том числе таких, как «Иней», «Недосказанность русского лета», «Кружатся листья», «Бессонница», «Среднерусская возвышенность». Член Союза писателей РФ с 1998 года.

Лауреат премии «Золотое перо России», литературной премии им. А.А. Фета, губернаторской литературной премии им. Е.И. Носова.

С 2014 года Юрий Асмолов работал в курском Дворце пионеров и школьников, помогал юным талантам издавать свои рисунки и стихи. Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Юрия Асмолова.

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