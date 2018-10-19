2018-10-19T11:27:27+03:00
Происшествия

Курянин получил девять лет строгого режима за жестокую расправу

Молодой парень до смерти забил человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчину ждет длительный срокМужчину ждет длительный срокФото: Из архива КП.
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Промышленный районный суд вынес приговор 23-летнему курянину. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть.

В июне курянин выпивал в квартире 45-летнего знакомого. Между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек стал избивать хозяина. От полученных травм мужчина умер.

По заключению экспертизы хозяина квартиры жестоко избили. Он получил по голове не меньше десяти ударов, обнаружен полный перелом грудины и множественные переломы ребер. Причиной его смерти стал тупая закрытая черепно-мозговая травма.

Суд признал жителя Курска виновным в этой жетокой расправе и дал ему девять лет лишения исправительной колонии строгого режима.

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