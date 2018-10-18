Курский коммерсант обманул знакомого на 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-18T12:24:28+03:00

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Ленинский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Курска. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В 2014 году мужчина был учредителем и руководителем двух коммерческих фирм. Решив завладеть деньгами знакомого, он обратился к нему с просьбой одолжить денежные средства якобы на развитие бизнеса с условием возврата займа с процентами. Зная, что все его имущество находится в залоге у банков, он заверил друга, что долг будет обеспечен недвижимостью возглавляемых им организаций.

Поверив знакомому, мужчина за несколько месяцев передал ему 8 миллионов рублей, которые коммерсант потратил на личные нужды.

Кредитору он вернул только 500 тысяч рублей.

В январе 2015 года тот же коммермант продал другому жителю Курска гараж, на который был наложен арест, регистрационные действия с ним были запрещены. В счет оплаты недвижимости курянин передал продавцу 750 тысяч рублей.

В дальнейшем Управлением Росреестра по Курской области отказало покупателю в регистрации права собственности на гараж из-за установленных судом ограничений.

Суд дал жителю Курска три с половиной года исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.