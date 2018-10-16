В Курске на Дзержинского у ЗИЛа отказали тормоза
Крупное ДТП произошло сегодня, 16 октября днем в Курске на улице Дзержинского. Напротив остановки «Улица Щепкина» у ЗИЛа, который ехал в сторону Центрального рынка, отказали тормоза.
Грузовик задел попутную «Мазду» и вылетел на встречную полосуФото: Соцсети
Грузовик задел попутную «Мазду», вылетел на встречную полосу, где подмял под себя автомобиль ВАЗ, затем врезался еще в несколько машин и маршрутный «пазик». О пострадавших в ДТП сведений нет. Свидетели аварии рассказывают в соцсетях, что все живы.
Из-за ДТП движение на улице Дзержинского остановилось. Пробка начинается с Красной площади. Общественный транспорт едет в объезд через улицу Белинского. Но и здесь не обошлось без приключений. Автобусы застревают в песочном плену на улице Красной Армии, которая так и не открылась после реконструкции теплосети.
Автобусы застревают в песочном пленуФото: Яна ШЕЛЕСТ
Подробности ДТП выясняются.