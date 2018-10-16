В Курске на Дзержинского у ЗИЛа отказали тормоза

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-16T16:03:29+03:00

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Крупное ДТП произошло сегодня, 16 октября днем в Курске на улице Дзержинского. Напротив остановки «Улица Щепкина» у ЗИЛа, который ехал в сторону Центрального рынка, отказали тормоза.

Грузовик задел попутную «Мазду» и вылетел на встречную полосуФото: Соцсети

Грузовик задел попутную «Мазду», вылетел на встречную полосу, где подмял под себя автомобиль ВАЗ, затем врезался еще в несколько машин и маршрутный «пазик». О пострадавших в ДТП сведений нет. Свидетели аварии рассказывают в соцсетях, что все живы.

Из-за ДТП движение на улице Дзержинского остановилось. Пробка начинается с Красной площади. Общественный транспорт едет в объезд через улицу Белинского. Но и здесь не обошлось без приключений. Автобусы застревают в песочном плену на улице Красной Армии, которая так и не открылась после реконструкции теплосети.

Автобусы застревают в песочном пленуФото: Яна ШЕЛЕСТ

Подробности ДТП выясняются.