В курской Кадастровой палате изменились номера телефонов
Изменения произошли с 1 октября
Куряне могут получить справки по новым телефонамФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 октября в Кадастровой палате по Курской области изменились номера телефонов.
Единый номер 8 (4712) 72-40-00, факс 8 (4712) 57-01-53.
По вопросам оказания консультационных услуг, курьерской доставки, выездного обслуживания, записи на личный прием к должностным лицам Кадастровой палаты – 8 (4712) 72-40-01.
Для получения невостребованных документов - 8 (4712) 72-40-00.
Номер телефона, для получения сертификата электронной подписи остается прежним – 8 (4712) 51-79-44.