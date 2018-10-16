В Курске откроется выставка к 100-летию Музея игрушки

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-16T15:16:45+03:00

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17 октября в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная пл., 2/4) откроется межрегиональная выставка произведений художников Курска, Орла и Белгорода, посвященная 145-летию со дня рождения Николая Бартрама и 100-летию со дня основания Музея игрушки. Новая выставка художников трех городов призвана отметить вклад в сохранение традиционной культуры нашего земляка, художника, коллекционера, основателя им Музея игрушки в Москве Николая Дмитриевича Бартрама.

Николай Бартрам посвятил жизнь изучению и сохранению традиций кустарного производства и народных промыслов в Курской губернии и за ее пределами, а также коллекционированию предметов старины и игрушек. В поисках интересных экспонатов для своей коллекции он объездил не только всю Курскую губернию. Вместе с игрушками Н. Бартрам привозил старинные головные женские уборы, шелковые платки, шелковые сарафаны с телогреями, тканые пояса, вышивки, пряничные доски и сами пряники.

Позже он регулярно посещал ведущие центры кустарных промыслов в Московской, Владимирской, Нижегородской губерниях в поисках интересных образцов народного искусства, а также совершил несколько продолжительных поездок за границу с целью ознакомления с «игрушечной» промышленностью и музейными коллекциями.

В экспозицию выставки «На родине Бартрама» вошли произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Среди жанров, представленных на выставке, как всегда лидирует пейзаж, открывающий виды старого и нового Курска, орловские и белгородские мотивы. Большое внимание уделено натюрморту. На полотнах –предметы крестьянского быта, традиционных промыслов, в том числе и натюрморты с игрушками.

Участниками выставки стали профессиональные художники из Курска, Орла и Белгорода, прикладники и народные мастера, а также студенты художественно-графического факультета КГУ, члены молодежного объединения КРО ВТОО СХР.

Выставка продлится до 4 ноября.