2018-10-16T15:16:45+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка к 100-летию Музея игрушки

Свое творчество представят художники трех регионов
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Выставка будет открыта до 4 ноябряВыставка будет открыта до 4 ноябряФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

17 октября в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная пл., 2/4) откроется межрегиональная выставка произведений художников Курска, Орла и Белгорода, посвященная 145-летию со дня рождения Николая Бартрама и 100-летию со дня основания Музея игрушки. Новая выставка художников трех городов призвана отметить вклад в сохранение традиционной культуры нашего земляка, художника, коллекционера, основателя им Музея игрушки в Москве Николая Дмитриевича Бартрама.

Николай Бартрам посвятил жизнь изучению и сохранению традиций кустарного производства и народных промыслов в Курской губернии и за ее пределами, а также коллекционированию предметов старины и игрушек. В поисках интересных экспонатов для своей коллекции он объездил не только всю Курскую губернию. Вместе с игрушками Н. Бартрам привозил старинные головные женские уборы, шелковые платки, шелковые сарафаны с телогреями, тканые пояса, вышивки, пряничные доски и сами пряники.

Позже он регулярно посещал ведущие центры кустарных промыслов в Московской, Владимирской, Нижегородской губерниях в поисках интересных образцов народного искусства, а также совершил несколько продолжительных поездок за границу с целью ознакомления с «игрушечной» промышленностью и музейными коллекциями.

В экспозицию выставки «На родине Бартрама» вошли произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Среди жанров, представленных на выставке, как всегда лидирует пейзаж, открывающий виды старого и нового Курска, орловские и белгородские мотивы. Большое внимание уделено натюрморту. На полотнах –предметы крестьянского быта, традиционных промыслов, в том числе и натюрморты с игрушками.

Участниками выставки стали профессиональные художники из Курска, Орла и Белгорода, прикладники и народные мастера, а также студенты художественно-графического факультета КГУ, члены молодежного объединения КРО ВТОО СХР.

Выставка продлится до 4 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За "работу по-черному" оштрафовали хозяина курского ресторана
Курянин заплатит 80 тысяч рублей за нападение на сотрудника ГИБДД
Суд оштрафовал курянина за избиение несовершеннолетней дочери
В Курске на Дзержинского у ЗИЛа отказали тормоза
В курской Кадастровой палате изменились номера телефонов
Курянин перевел мошенникам 280 тысяч рублей
Роман Старовойт встретился с курским БК «Динамо»
Улицу Красной Армии в Курске откроют через неделю
Открывается "Курское подворье"
Военная прокуратура в Курске открыла "горячие линии" по призыву
Курянина обманули при покупке тепловизора
Федор Емельяненко посетил Ново-Коренную пустынь
Под Курском из-за сена сгорел дом
В Курской области пропала 16-летняя девушка
Под Курском работника детсада обвиняют в педофилии
В Курской области стартовал проект "Парта героя"
У курской компании «Росмедстрах-К» отозвали лицензию
Курянин с ножом напал на пенсионерку
Курская УК незаконно взыскала с инвалида часть пенсии
В Курске собрали сотни кубометров мусора
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретится с БК «Динамо»
В Курской области раскрыли мошенничество в сфере микрозаймов
В курских колониях прошел поэтический конкурс
Курский благотворительный марафон «Мир детства» остался без руководителя