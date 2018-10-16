Курянина обманули при покупке тепловизора

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-16T11:37:52+03:00

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Житель Железногорска решил купить тепловизор. Объявление о продаже он нашел на одном из популярных сайтов частных объявлений. Мужчина позвонил по указанному телефону. Продавец сообщил, что отправит товар только после получения всей суммы, так как очень много желающих.

Курянин поверил и перевел продавцу 75 тысяч рублей. Посылку с товаром он так и не дождался. Телефон продавца не отвечал. Мужчина написал заявление в полицию. Сейчас мошенника разыскивают.