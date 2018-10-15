В Курске фестиваль науки посетили более 3,5 тысяч человек
Мероприятие проходило в ЮЗГУ
Фестиваль проходил на 125 площадкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 октября 2018 года в Курске в Юго-Западном государственном университете прошел VIII Всероссийский Фестиваль науки. Мероприятие посетили более 3,5 тысяч человек, большинство из которых школьники.
Фестиваль проходил на 125 площадках. Гости наблюдали за битвами роботов, приняли участие в сеансе связи с МКС, проводили научные эксперименты с учеными, соревновались в интеллектуальных квестах и викторинах.
ЮЗГУ проводит Всероссийский фестиваль науки ежегодно с 2011 года и завоевывает все большую популярность среди студентов и школьников.