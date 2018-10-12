32-летний курянин воровал из магазина алкоголь
Мужчина выбирал только самые дорогие марки спиртного
Курянин вынес из магазина бутылок на сумму около 10 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Железнодорожном округе задержали подозреваемого в краже элитного алкоголя из магазина. Мужчина заранее продумал свои действия, старательно прятался от камеры видеонаблюдения, но все такие попал в объектив. Ему удалось вынести из магазина бутылок на сумму около 10 тысяч рублей.
После совершения кражи мужчина продолжал посещать магазин, но вскоре был задержан. Им оказался 32-летний житель соседнего с магазином дома. Подозреваемый во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело.