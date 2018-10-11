Курянин до смерти забил знакомого

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-11T17:15:28+03:00

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Ночью сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курской области получили информацию о том, что на проспекте Клыкова происходит драка.

Прибыв по адресу, сотрудники Росгвардии заметили, что у подъезда дома гражданин удерживает лежащего на асфальте мужчину, на лице которого множественные гематомы. Подозреваемого в нанесении увечья задержали и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшему курянину сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь. В бессознательном состоянии его отвезли в Курскую областную клиническую больницу, где он от полученных травм скончался.

Задержанным оказался гражданин, прежде судимый за кражу и незаконное приобретение, хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».