Курянин по ошибке едва не застрелил человека

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-11T17:16:50+03:00

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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области передал в суд дело против 31 - летнего жителя Рыльска, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, еещ полтора года назад мужчина задумал убить своего знакомого, с которым он был в плохих отношениях. Вечером 5 января, чтобы привести замысел в исполнение, он взял с собой зарегистрированное охотничье ружье и стал поджидаь возле дома своего оппонента. Увидев идущего по дороге мужчину, он в темноте перепутал его с жертвой, подбежал сзади и выстрелил. Когда тот упал, убийца, осветив фонарем его лицо, понял, что это не тот человек, и убежал. Раненого курянина с огнестрельным ранением доставили в районную больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу