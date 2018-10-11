2018-10-11T13:33:09+03:00
Общество

В Курске на одной из улиц введут одностороннее движение

Делается это для совершенствования дорожного движения, сказали в мэрии
Ольга ДАНИЛОВА
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Изменения постоянно происходят в дорожной сети КурскаИзменения постоянно происходят в дорожной сети КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для совершенствования организации дорожного движения в Администрации Курска принято решение сделать движение автомобильного транспорта на участке 4-го Моковского переулка от дома № 1/1 до дома № 37Б/1 на улице Сумской в направлении улицы Сумской односторонним.

МБУ «СМЭП города Курска» предписано внести соответствующие изменения в дислокацию дорожных знаков в 4-м Моковском переулке и проект организации дорожного движения на улицах Сеймского округа.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

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