В Курске на одной из улиц введут одностороннее движение
Делается это для совершенствования дорожного движения, сказали в мэрии
Изменения постоянно происходят в дорожной сети КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для совершенствования организации дорожного движения в Администрации Курска принято решение сделать движение автомобильного транспорта на участке 4-го Моковского переулка от дома № 1/1 до дома № 37Б/1 на улице Сумской в направлении улицы Сумской односторонним.
МБУ «СМЭП города Курска» предписано внести соответствующие изменения в дислокацию дорожных знаков в 4-м Моковском переулке и проект организации дорожного движения на улицах Сеймского округа.
Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.