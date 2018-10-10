2018-10-10T16:44:59+03:00
Общество

В Курске еще на одной улице введут одностороннее движение

Постановление подписано в Администрации города
Яна ШЕЛЕСТ
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Постановление подписано в Администрации городаПостановление подписано в Администрации городаФото: Из архива "КП"
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В городской администрации приняли решение сделать движение автомобильного транспорта на участке 4-го Моковского переулка от дома № 1/1 до дома № 37Б/1 на улице Сумской в направлении улицы Сумской односторонним.

Решение принято в целях улучшения организации дорожного движения в Сеймском округе. В ближайшее время установят новые знаки.

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