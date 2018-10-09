В ЮЗГУ появится военная кафедра
Обучение будет проводиться среди студентов-очников по программам сержантов запаса и солдат запаса
Открытие военного учебного центра намечено на 1 сентября 2019 года
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Решение о создании военного учебного центра при Юго-Западном государственном университете приняли на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Проект соответствующего распоряжения готовится.
Открытие военного учебного центра при ЮЗГУ намечено на 1 сентября 2019 года. Обучение будет проводиться среди студентов-очников по программам сержантов запаса и солдат запаса с ежегодным набором 90 человек.