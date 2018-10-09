2018-10-09T16:01:18+03:00
Общество

В ЮЗГУ появится военная кафедра

Обучение будет проводиться среди студентов-очников по программам сержантов запаса и солдат запаса
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Открытие военного учебного центра намечено на 1 сентября 2019 годаОткрытие военного учебного центра намечено на 1 сентября 2019 года
Изменить размер текста:

Решение о создании военного учебного центра при Юго-Западном государственном университете приняли на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Проект соответствующего распоряжения готовится.

Открытие военного учебного центра при ЮЗГУ намечено на 1 сентября 2019 года. Обучение будет проводиться среди студентов-очников по программам сержантов запаса и солдат запаса с ежегодным набором 90 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский рукопашник занял первое место в Кубке мира
Курянин попытался дать взятку инспекторам ДПС
Под Курском грибники нашли мину
Курянка похитила с прилавка борсетку
19-летнего курянина подозревают в краже зерна
В Курске открывается выставка 3D-аппликации
Курские спасатели предупреждают о тумане
Под Курском водитель «Мазды» насмерть сбила пешехода
Под Курском военнослужащие РЭБ провели учения
Курского алиментщика отправили на обязательные работы
В Курскую область приедут «Виртуозы Москвы»
Под Курском сгорела «Тойота»
В курском СИЗО нашли нарушения
Курскому пенсионеру два года выставляли завышенные счета за воду
В Курске на Павлова ремонтируют теплосеть
Не во все школы и детсады Курска пришло тепло
В Курской области Роспотребнадзор закрыл школьную библиотеку
В Курской области прошла операция "Нелегал 2018"
В курском костеле пройдет органный концерт
Курян предупреждают о тумане
Под Курском в ДТП с КамАЗом погиб мужчина
Курские полицейские раскрыли несколько автокраж
Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей
Баскетболистки курского «Динамо» вышли в «Финал четырех»
В Курской области задержали 40 пьяных водителей