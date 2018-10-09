19-летнего курянина подозревают в краже зерна

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-09T14:34:05+03:00

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В Тимском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах зерна с территории сельскохозяйственной организации. 19-летний парень ночью проникал на склад сельхозорганизации и похищал оттуда собранный урожай.

После совершения первого преступления подозреваемый решился на еще один эпизод вместе со своим знакомым. На территории склада злоумышленник заметил транспорт, похитил из него запчасти и автотехнику. В отношении молодых людей завели уголовные дела.