19-летнего курянина подозревают в краже зерна
Молодой человек похищал собранный урожай со склада
В отношении молодых людей возбудили уголовные делаФото: Из архива "КП"
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В Тимском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в кражах зерна с территории сельскохозяйственной организации. 19-летний парень ночью проникал на склад сельхозорганизации и похищал оттуда собранный урожай.
После совершения первого преступления подозреваемый решился на еще один эпизод вместе со своим знакомым. На территории склада злоумышленник заметил транспорт, похитил из него запчасти и автотехнику. В отношении молодых людей завели уголовные дела.