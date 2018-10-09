В Курске открывается выставка 3D-аппликации

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-09T14:19:14+03:00

Выставка будет работать до 10 ноября

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10 октября в 14.00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится открытие выставки работ художника-аппликатора из Касторенского района Николая Беликова.

На выставке будут представлены портреты, пейзажи, натюрморты, фасады старинных особняков, выполненные в технике 3D-аппликации. Посетители выставки также увидят миниатюрные копии памятников архитектуры, созданные из спичек - ветряные мельницы, маяки, дачные домики, древние часовни и звонницы, избушки на курьих ножках, дворец-замок «Ласточкино гнездо» в Крыму и другие.

Выставка будет работать до 10 ноября 2018 года по адресу: ул. Дзержинского, д. 51.