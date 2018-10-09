2018-10-09T14:19:14+03:00
Звезды

В Курске открывается выставка 3D-аппликации

Экспозиция разместится в КТЦ «Звездный»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Выставка будет работать до 10 ноябряВыставка будет работать до 10 ноября
Изменить размер текста:

10 октября в 14.00 в концертно-творческом центре «Звездный» состоится открытие выставки работ художника-аппликатора из Касторенского района Николая Беликова.

На выставке будут представлены портреты, пейзажи, натюрморты, фасады старинных особняков, выполненные в технике 3D-аппликации. Посетители выставки также увидят миниатюрные копии памятников архитектуры, созданные из спичек - ветряные мельницы, маяки, дачные домики, древние часовни и звонницы, избушки на курьих ножках, дворец-замок «Ласточкино гнездо» в Крыму и другие.

Выставка будет работать до 10 ноября 2018 года по адресу: ул. Дзержинского, д. 51.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский рукопашник занял первое место в Кубке мира
Курянин попытался дать взятку инспекторам ДПС
Под Курском грибники нашли мину
В ЮЗГУ появится военная кафедра
Курянка похитила с прилавка борсетку
19-летнего курянина подозревают в краже зерна
Курские спасатели предупреждают о тумане
Под Курском водитель «Мазды» насмерть сбила пешехода
Под Курском военнослужащие РЭБ провели учения
Курского алиментщика отправили на обязательные работы
В Курскую область приедут «Виртуозы Москвы»
Под Курском сгорела «Тойота»
В курском СИЗО нашли нарушения
Курскому пенсионеру два года выставляли завышенные счета за воду
В Курске на Павлова ремонтируют теплосеть
Не во все школы и детсады Курска пришло тепло
В Курской области Роспотребнадзор закрыл школьную библиотеку
В Курской области прошла операция "Нелегал 2018"
В курском костеле пройдет органный концерт
Курян предупреждают о тумане
Под Курском в ДТП с КамАЗом погиб мужчина
Курские полицейские раскрыли несколько автокраж
Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей
Баскетболистки курского «Динамо» вышли в «Финал четырех»
В Курской области задержали 40 пьяных водителей