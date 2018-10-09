Курские спасатели предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-09T13:45:28+03:00

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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С 21.00 9 сентября и в течение суток в Курской области ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный 1-6 м/с, днем западный 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 ºС, в низинах до -1 ºС, днем столбик термометра поднимется до +13…+18 ºС.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.