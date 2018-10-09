Под Курском водитель «Мазды» насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-09T12:27:40+03:00

Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте Фото: Из архива "КП"

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло недалеко от поворота на село Полянское Курского района примерно в 18:30, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

32-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда СХ-7» двигалась со стороны Орла в сторону Белгорода и сбила 32-летнего мужчину, который переходил оживленную трассу в неположенном месте. Пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте.