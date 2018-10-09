В Курскую область приедут «Виртуозы Москвы»
Концерт камерного оркестра состоится 19 октября в Железногорске
Концерт состоится 19 октября в 19.00
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19 октября в 19.00 во Дворце культуры горняков города Железногорска состоится концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В концерте примет участие солистка молодежной оперной программы Большого театра Евгения Асанова.
Зрители услышат произведения таких выдающихся композиторов, как А. Вивальди, В.А. Моцарт, К. Сен-Санс, Э. Григ, Ж. Бизе, Й. Гайдн.
Концерт состоится 19 октября в 19.00. Бесплатные электронные билеты на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru.