2018-10-09T10:37:07+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела «Тойота»

Пожар произошел во Льгове
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Причину пожара устанавливают экспертыПричину пожара устанавливают экспертыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

9 октября примерно в 01:10 во Льгове на улице Опульского загорелся автомобиль «Тойота Раф-4». На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 10 города Льгова, полиция и скорая помощь.

Пожар потушили в 01:21. В машине сгорел моторный отсек, огонь повредил лобовое стекло, сильно закоптился салон. При пожаре никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский рукопашник занял первое место в Кубке мира
Курянин попытался дать взятку инспекторам ДПС
Под Курском грибники нашли мину
В ЮЗГУ появится военная кафедра
Курянка похитила с прилавка борсетку
19-летнего курянина подозревают в краже зерна
В Курске открывается выставка 3D-аппликации
Курские спасатели предупреждают о тумане
Под Курском водитель «Мазды» насмерть сбила пешехода
Под Курском военнослужащие РЭБ провели учения
Курского алиментщика отправили на обязательные работы
В Курскую область приедут «Виртуозы Москвы»
В курском СИЗО нашли нарушения
Курскому пенсионеру два года выставляли завышенные счета за воду
В Курске на Павлова ремонтируют теплосеть
Не во все школы и детсады Курска пришло тепло
В Курской области Роспотребнадзор закрыл школьную библиотеку
В Курской области прошла операция "Нелегал 2018"
В курском костеле пройдет органный концерт
Курян предупреждают о тумане
Под Курском в ДТП с КамАЗом погиб мужчина
Курские полицейские раскрыли несколько автокраж
Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей
Баскетболистки курского «Динамо» вышли в «Финал четырех»
В Курской области задержали 40 пьяных водителей