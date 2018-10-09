Под Курском сгорела «Тойота»

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-09T10:37:07+03:00

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9 октября примерно в 01:10 во Льгове на улице Опульского загорелся автомобиль «Тойота Раф-4». На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 10 города Льгова, полиция и скорая помощь.

Пожар потушили в 01:21. В машине сгорел моторный отсек, огонь повредил лобовое стекло, сильно закоптился салон. При пожаре никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.