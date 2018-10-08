В Курской области Роспотребнадзор закрыл школьную библиотеку

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-08T16:09:25+03:00

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Судебный пристав - исполнитель отдела судебных приставов по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам УФССП России по Курской области на основании решения суда приостановил работу библиотеки «Сафоновской основной общеобразовательной школы» Кореневского района Курской области.

Решение о приостановлении работы библиотеки было вынесено Кореневским районным судом Курской области на основании проверки, которую провел Роспотребнадзор.

Во время проверки в школьной библиотеке обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, отметили в службе судебных приставов.

Директору школы пристав вручил требование о приостановлении работы библиотеки на 90 суток, а также предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».