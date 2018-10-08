В Курской области задержали 40 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-08T13:22:40+03:00

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В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. Всего в период с 5 по 7 октября 2018 года в регионе были задержали 40 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Семь водителей от прохождения освидетельствования отказались, еще двоих задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона -102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.