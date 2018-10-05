Курские полицейские раскрыли кражу денег у пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-05T16:07:04+03:00

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В Щигровском районе сыщики установили подозреваемого, похитившего деньги у пенсионерки. При отработке административного участка оперативники выяснили, что у несколько дней назад у женщины пропали крупная сумма сбережений. Заявлять в полицию она не стала, подумав, что потеряла их по собственной невнимательности. Но сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги были не потеряны, а украдены.

В тот же день было установлено, что к хищению причастен 28-летний сосед курянки. Он знал, что женщина может отлучиться из дома, не закрыв дверь, и воспользовался очередным моментом. Пока хозяйки не было, он украл деньги, не нарушая порядок в доме. Деньги потратил в тот же день, но обязался вернуть пенсионерке. По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.