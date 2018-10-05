Знакомый украл у курянки золото во время вечеринки

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-05T15:37:18+03:00

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Сотрудники Северо-западного отдела полиции раскрыли кражу ювелирных изделий у курянки. Кража была совершена несколько месяцев назад, но заявление от женщины поступило только 4 октября вечером. Как выяснили оперативники, летом домой к курянке приходила большая компания. Во время застолья, пока участники встречи не заметили, один из гостей прошел в комнату, откуда украл золотые украшения и сбыл на следующий день.

Долгое время женщина не заглядывала в шкатулку, поэтому кражу обнаружила намного позже. Сотрудники уголовного розыска меньше чем за сутки установили подозреваемого, который уже сознался в содеянном. Сейчас эксперты оценивают нанесенный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.