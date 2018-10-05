Курянина осудили за репост в соцсети

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-05T15:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Обоянский районный суд вынес приговор 20-летнему курянину. Он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Как установлено в суде, молодой человек разместил на своей личной и открытой для всеобщего ознакомления странице в сети Интернет аудиоматериалы, которые содержали призывы к насильственным действиям в отношении людей другой национальности, рассказали в прокуратуре.

Эти материалы признаны экстремистскими.

Жителю Обоянского района дали полтора года условно с испытательным сроком один год, в течение которого он будет находиться на контроле правоохранительных органов.