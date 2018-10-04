Курскую фирму подозревают в уклонении от налогов на 22 с лишним миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-04T16:18:55+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По результатам проверки в одной из фирм соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления и своевременности перечисления налога на добавленную стоимость за 2016 года, проведенной УФСБ России по Курской области и УМВД России по Курской области, выяснилось, что на предприятии в это время вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации. В итоге сумма, на которую предприниматели уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, составила болеее 22, 4 миллионов рублей.

В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается, добавили в СК.