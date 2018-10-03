Курян призывают сделать прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-03T17:10:52+03:00

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Первые партии вакцины, как для детей, так и для взрослых, были получены еще в августе этого года. В ближайшие дни ожидается следующая поставка вакцины против гриппа. В рамках национального календаря прививок должно поступить более 443 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день против гриппа привито 19% населения. Всего же в этом году планируется привить не менее 45% курян.

Сейчас в регионе заболеваемость острыми респираторными заболеваниями регистрируется на обычном сезонном уровне.

- Грипп в Курской области пока не зафиксирован. Поэтому мы призываем курян заблаговременно позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Ведь это заболевание коварно тяжелым течением и осложнениями, вплоть до летального исхода. Вероятность неблагоприятного течения заболевания гораздо выше у детей, взрослых в возрасте 60 лет и старше, лиц с избыточным весом, а также людей любого возраста с хроническими болезнями сердца, легких, почек, крови, обмена веществ, с ослабленной иммунной системой, - отметили в Роспотребнадзоре.