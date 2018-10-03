2018-10-03T16:59:20+03:00
Происшествия

Курских чиновников обвиняют в незаконном расходовании бюджетных денег

Из казны заплатили за недостроенную дорогу
Светлана ВОЛКОВА
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Чиновников подозревают в халатностиЧиновников подозревают в халатностиФото: Из архива КП.
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Прокуратура проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Выяснилось, что в 2017 году Администрация Льговского района Курской области заключила договоры на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в деревне Воронино Кудинцевского сельсовета Льговского района на сумму более 5 млн. рублей. Несмотря на то, что условия договора выполнены не были, администрация подписала акты выполненных работ и оплатила их.

Дорога не была введена в эксплуатацию, бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 1,4 млн. рублей по данным прокуратуры.

На основании материалов прокурорской проверки завели уголовное дело в связи с хищением бюджетных денег при строительстве автомобильной дороги по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В связи с отсутствием контроля за выполнением работ, повлекшем снижение качества объекта строительства и необоснованную оплату, прокурор направил в следственный орган материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против чиновников Администрации Льговского района по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела находится на контроле Льговской межрайонной прокуратуры Курской области.

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