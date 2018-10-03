2018-10-03T10:45:53+03:00
Общество

В курских лагерях пройдут профильные смены

Их посетят более 300 детей
Яна ШЕЛЕСТ
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. Продолжится оздоровление детей и в областных санаториях. Продолжится оздоровление детей и в областных санаторияхФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В осенне-зимний период в оздоровительных лагерях Курской области пройдут профильные смены. С 27 октября по 2 ноября в центре имени Валентины Терешковой состоится профильный лагерь STEAM-CAMP - проект для школьников 7-11 классов, которые увлекаются информационными технологиями.

В лагере «Олимпиец» с 28 октября стартует профильная смена «Олимпийские надежды». В ней примут участие воспитанники ДЮСШ города Курска. В санатории «Соловушка» с 28 октября по 3 ноября пройдет специализированная смена для одаренных детей, добившихся особых успехов в учебе, общественной деятельности, стипендиатов администрации города Курска.

Всего же в период с октября по ноябрь более 300 детей посетят профильные смены, направленные на развитие лидерских качеств, общественных инициатив и спортивных навыков. Продолжится оздоровление детей и в областных санаториях. Помимо этого, дети Курской области в осенне-зимний период побывают в «Артеке» и всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.

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