2018-10-02T18:03:39+03:00
Общество

В Курске наградили лучших педагогов

Лауреатами премии «Признание» стали 22 педагога
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Премия «Признание» учреждена в 1995 годуПремия «Признание» учреждена в 1995 году
Изменить размер текста:

Накануне Дня учителя в Курской областной государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие для педагогов. Глава города Курска Николай Овчаров вручил победителям городского конкурса в области образования муниципальную премию «Признание». В этом году лауреатами премии стали 22 курских педагога.

Премия «Признание» учреждена в 1995 году с целью поощрения лучших учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, методистов, библиотечных работников, руководителей и их заместителей, других работников образовательных учреждений областного центра.

Награды вручаются победителям в семи номинациях: «Педагогическое мастерство учителя», «Мастерство воспитателя», «Разработка оригинального комплекта (комплекса) дидактических, методических материалов по предмету, образовательной программе и (или) воспитательной работе», «Честь и достоинство», «Дебют. Новые педагогические дарования», «Руководитель», «Сотрудничество». В каждой номинации присуждается три премии (первая премия – 50 000 рублей, вторая премия – 40 000 рублей, третья – 30 000 рублей).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области вырос редкий гриб
На Курском хладокомбинате пройдут учения
В Курской области стартовал конкурс экологических проектов
Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля
В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Под Курском задержали похитителей рыбы
Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей
В Курске выступят музыканты из Белоруссии
В курском драмтеатре представят классику Чехова
Курян предупреждают о тумане
В Курской области предотвратили ввоз 12 партий животной продукции
Курянин погасил миллионный долг по налогам
В Курске нашли минометную мину
В Курске включают отопление
В Курской области стартовал второй этап тренировки по гражданской обороне
В Курской области стартовала «горячая линия» по ОРВИ и гриппу
Декада пожилого человека в Курске: встречи, спектакли и экспозиции
Под Курском нашли авиабомбу и минометные мины
Курянка пошла за грибами и заблудилась
Под Курском задержали конокрада
Под Курском подросток угнал мопед у пенсионера
На курянина завели дело за то, что он ударил пристава
Полицейские нашли 80-летнюю курянку, которая заблудилась
Под Курском в гараже сгорел автомобиль
В Курске по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курской области начались учения по гражданской обороне