В Курске наградили лучших педагогов

СЕГОДНЯ 17:59 2018-10-02T18:03:39+03:00

Премия «Признание» учреждена в 1995 году

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Накануне Дня учителя в Курской областной государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие для педагогов. Глава города Курска Николай Овчаров вручил победителям городского конкурса в области образования муниципальную премию «Признание». В этом году лауреатами премии стали 22 курских педагога.

Премия «Признание» учреждена в 1995 году с целью поощрения лучших учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, методистов, библиотечных работников, руководителей и их заместителей, других работников образовательных учреждений областного центра.

Награды вручаются победителям в семи номинациях: «Педагогическое мастерство учителя», «Мастерство воспитателя», «Разработка оригинального комплекта (комплекса) дидактических, методических материалов по предмету, образовательной программе и (или) воспитательной работе», «Честь и достоинство», «Дебют. Новые педагогические дарования», «Руководитель», «Сотрудничество». В каждой номинации присуждается три премии (первая премия – 50 000 рублей, вторая премия – 40 000 рублей, третья – 30 000 рублей).