2018-10-02T17:29:58+03:00
Клуб любознательных

В Курской области вырос редкий гриб

Ежевик коралловый обнаружили в заповедной зоне
Яна ШЕЛЕСТ
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Ежевик относится условно-съедобным грибамЕжевик относится условно-съедобным грибам
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На территории Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина на стволе лежащей осины лесоведы обнаружили уникальный и очень красивый гриб – ежевик коралловидный или гериций коралловидный, занесенный в Красную книгу РФ.

Гриб по своему виду напоминает коралл или морского ежа. Плодовое тело многократно-разветвленное, кустистое, белоснежное, иногда неправильной формы, в диаметре достигает 5-30 см. Обитает гриб на стволах и пнях мертвых лиственных пород деревьев: осины, вяза, дуба, берёзы и крупных сучьях лежащих деревьев, зачастую встречается дуплах.

Гриб произрастает в Сибири, на Урале, в Краснодарском крае, на Кавказе, Дальнем Востоке, на Украине, в Белоруссии, в Закавказье, в Прибалтике, Казахстане, в Западной Европе и Северной Америке. Несмотря на обширный ареал, встречается редко.

Ежевик относится условно-съедобным грибам, так как съедобен только в молодом возрасте. В Китае гриб применяют для профилактики и лечения недугов ЖКТ, нервной и дыхательных систем, а также для повышения иммунитета, стимуляции кроветворение и поднятия тонуса.

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