2018-10-02T14:46:29+03:00
Происшествия

Под Курском задержали похитителей рыбы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Похищенную рыбу обнаружили в багажникеПохищенную рыбу обнаружили в багажникеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Кореневском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже рыбы из пруда рыбхоза. У оперативников имелась информация о том, что двое курян собираются совершить хищение. Полицейские вечером приехали на пруд и увидели двух местных жителей, которые попытались скрыться на машине.

Автомобиль подозреваемых остановили, в его багажнике обнаружили похищенную рыбу. Злоумышленники выловили ее сетями. Сбывать улов собирались в других районах, сообщили в УМВД по Курской области.

Ловить рыбу на территории предприятия запрещено. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также выясняется, имелись ли дополнительные эпизоды преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минимальный размер оплаты труда в Курской области составит 11163 рубля
В Курске установят памятник джазовому дирижеру
Курянка перевела мошенникам 40 тысяч рублей
В Курске выступят музыканты из Белоруссии
В курском драмтеатре представят классику Чехова
Курян предупреждают о тумане
В Курской области предотвратили ввоз 12 партий животной продукции
Курянин погасил миллионный долг по налогам
В Курске нашли минометную мину
В Курске включают отопление
В Курской области стартовал второй этап тренировки по гражданской обороне
В Курской области стартовала «горячая линия» по ОРВИ и гриппу
Декада пожилого человека в Курске: встречи, спектакли и экспозиции
Под Курском нашли авиабомбу и минометные мины
Курянка пошла за грибами и заблудилась
Под Курском задержали конокрада
Под Курском подросток угнал мопед у пенсионера
На курянина завели дело за то, что он ударил пристава
Полицейские нашли 80-летнюю курянку, которая заблудилась
Под Курском в гараже сгорел автомобиль
В Курске по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курской области начались учения по гражданской обороне