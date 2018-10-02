Под Курском задержали похитителей рыбы

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-02T14:46:29+03:00

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В Кореневском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже рыбы из пруда рыбхоза. У оперативников имелась информация о том, что двое курян собираются совершить хищение. Полицейские вечером приехали на пруд и увидели двух местных жителей, которые попытались скрыться на машине.

Автомобиль подозреваемых остановили, в его багажнике обнаружили похищенную рыбу. Злоумышленники выловили ее сетями. Сбывать улов собирались в других районах, сообщили в УМВД по Курской области.

Ловить рыбу на территории предприятия запрещено. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также выясняется, имелись ли дополнительные эпизоды преступления.