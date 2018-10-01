Полицейские нашли 80-летнюю курянку, которая заблуждилась

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-01T12:11:05+03:00

Пенсионерка оказалась в трех километрах от дома и не могла найти дорогу

Изменить размер текста: A A

В УМВД России по Курской области поступила благодарность от жительницы Советского района в адрес районных полицейских, которые помогли отыскать ее без вести пропавшую родственницу.

В начале сентября 80-летняя пенсионерка вышла из дома и потерялась. Ее родные забили тревогу, когда после тщетных попыток не смогли самостоятельно найти бабушку.

Прибывшие полицейские обошли окрестности на всех возможных дорогах и нашли следы женщины. Пройдя по ним, в трех километрах от дома стражи порядка обнаружили потерявшуюся пенсионерку, которая запуталась и не знала, в какую сторону идти. В тот же день, после осмотра медиками, женщина вернулась домой.

Автор письма благодарит стражей порядка за своевременные действия, благодаря которым их пожилая родственница не пострадала.