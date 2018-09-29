Под Курском "Ленд Крузер" в смертельном ДТП столкнулся с КАМАЗом

29 Сент. 18:17 2018-09-29T18:17:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В 12:30 29 сентября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Журавлино Октябрьского района. Здесь столкнулись автомобили «ЛЕНД КРУЗЕР» и КАМАЗ.

На место происшествия выезжали спасатели ПСЧ №36 Октябрьского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП есть погибшие. Подробности аварии выясняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.