Роспотребнадзор опроверг информацию о массовом отравлении детей в Курске
Ведомство подчеркнуло, что обращений за медпомощью из местных школ не поступало
В курских школах все спокойно, заверили в УправленииФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Управление Роспотребнадзора по Курской области информирует, что на официальном сайте одного из телеканалов 26 сентября в 12.22 по московскому времени была размещена информация под заголовком «Около 80 детей были госпитализированы после отравления в школах Курска», которая стала информационным поводом для публикаций в других СМИ.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что информация об отравлении школьников не соответствует действительности.
- Обращений за медицинской помощью по поводу отравлений детей в школах на территории Курской области не зарегистрировано, - отметили в ведомстве.