Роспотребнадзор опроверг информацию о массовом отравлении детей в Курске

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-26T14:51:11+03:00

В курских школах все спокойно, заверили в Управлении Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ведомство подчеркнуло, что обращений за медпомощью из местных школ не поступало

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Управление Роспотребнадзора по Курской области информирует, что на официальном сайте одного из телеканалов 26 сентября в 12.22 по московскому времени была размещена информация под заголовком «Около 80 детей были госпитализированы после отравления в школах Курска», которая стала информационным поводом для публикаций в других СМИ.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что информация об отравлении школьников не соответствует действительности.

- Обращений за медицинской помощью по поводу отравлений детей в школах на территории Курской области не зарегистрировано, - отметили в ведомстве.