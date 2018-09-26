В центре Курска из-за аварии отключили воду

СЕГОДНЯ 10:14 2018-09-26T10:14:48+03:00

Холодной воды не будет до вечера

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26 сентября утром жители центральных улиц города остались без холодной воды. Произошла авария, улицы Гайдара, Красной Армии, В. Казацкая, К. Либкнехта, Суворовская, Пионеров, Большевиков, Скорятина, Советская, Белинского, В. Луговая и прилегающие к ним отключили от холодного водоснабжения. По информации ГУ МЧС, воду дадут к восьми часам вечера.

Также сегодня «Квадра» в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах города проводит испытания тепловых сетей на гидравлические потери. Подачу горячей воду приостановили.