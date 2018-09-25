Курянка оплатила штраф в размере 1 млн рублей
Женщина совершила служебный подлог
Женщина погасила штраф в полном объемеФото: Из архива "КП"
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Жительница Золотухинского района совершила служебный подлог, за что была привлечена к уголовной ответственности. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 1050 000 рублей.
Курянке ограничили выезд за пределы страны. Суд предоставил ей рассрочку уплаты. Осужденная нарушила график выплаты по предоставленной рассрочке. Судебный пристав подал иск в суд о замене уголовного штрафа другим видом наказания.
Женщина не стала усугублять положение и погасила штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, сообщили в УФССП по Курской области.