2018-09-25T11:13:55+03:00
Общество

Курянка оплатила штраф в размере 1 млн рублей

Женщина совершила служебный подлог
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина погасила штраф в полном объемеЖенщина погасила штраф в полном объемеФото: Из архива "КП"
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Жительница Золотухинского района совершила служебный подлог, за что была привлечена к уголовной ответственности. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 1050 000 рублей.

Курянке ограничили выезд за пределы страны. Суд предоставил ей рассрочку уплаты. Осужденная нарушила график выплаты по предоставленной рассрочке. Судебный пристав подал иск в суд о замене уголовного штрафа другим видом наказания.

Женщина не стала усугублять положение и погасила штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, сообщили в УФССП по Курской области.

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