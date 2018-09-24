2018-09-24T16:54:06+03:00
Экономика

29 сентября в Курске пройдут осенние ярмарки

Торговля состоится на шести площадках города
Яна ШЕЛЕСТ
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Начнется ярмарочная торговля с 8 часов утраНачнется ярмарочная торговля с 8 часов утраФото: Яна ШЕЛЕСТ
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29 сентября в Курске пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2018», сообщает областная администрация. В ярмарках примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности районов Курской области.

Селяне привезут на ярмарку около 150 тонн картофеля, свыше 50 тонн овощей (капусты, лука, моркови, свеклы и других), 15 тонн мяса, 150 тонн зерна. Посетителям предложат широкий ассортимент колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий, копченостей, молочных продуктов, кулинарной продукции, а также сахар, рыбу, мед, птицу, кроликов.

Начнется ярмарочная торговля с 8 часов утра и будет проходить на шести площадках во всех округах Курска по следующим адресам:

- ул. Бойцов 9 дивизии – пр. Хрущева;

- ул. Комарова (площадка около торгового центра «Васильевский»;

- ул. Менделеева, 31 (у кинотеатра «Родина»):

- пл. им. Рокоссовского;

- ул. Станционная (около переходного моста).

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