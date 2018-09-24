29 сентября в Курске пройдут осенние ярмарки
29 сентября в Курске пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2018», сообщает областная администрация. В ярмарках примут участие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности районов Курской области.
Селяне привезут на ярмарку около 150 тонн картофеля, свыше 50 тонн овощей (капусты, лука, моркови, свеклы и других), 15 тонн мяса, 150 тонн зерна. Посетителям предложат широкий ассортимент колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий, копченостей, молочных продуктов, кулинарной продукции, а также сахар, рыбу, мед, птицу, кроликов.
Начнется ярмарочная торговля с 8 часов утра и будет проходить на шести площадках во всех округах Курска по следующим адресам:
- ул. Бойцов 9 дивизии – пр. Хрущева;
- ул. Комарова (площадка около торгового центра «Васильевский»;
- ул. Менделеева, 31 (у кинотеатра «Родина»):
- пл. им. Рокоссовского;
- ул. Станционная (около переходного моста).