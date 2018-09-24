2018-09-24T12:07:33+03:00
Происшествия

Под Курском на рельсах погиб мужчина

Курянин попал под электричку
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Столкновения избежать не удалосьСтолкновения избежать не удалосьФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

ЧП произошло на 30-м километре перегона Охочевка-Отрешково 22 сентября около 19:30. 62-летний мужчина шел по железнодорожным путям. Его заметил машинист пригородного поезда Мармыжи — Курск, подал предупредительный сигнал и предпринял экстренное торможение.

Мужчина не отреагировал и попал под колеса электрички. От полученных травм он скончался. По факту случившегося проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24