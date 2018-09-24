Под Курском на рельсах погиб мужчина
Курянин попал под электричку
Столкновения избежать не удалосьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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ЧП произошло на 30-м километре перегона Охочевка-Отрешково 22 сентября около 19:30. 62-летний мужчина шел по железнодорожным путям. Его заметил машинист пригородного поезда Мармыжи — Курск, подал предупредительный сигнал и предпринял экстренное торможение.
Мужчина не отреагировал и попал под колеса электрички. От полученных травм он скончался. По факту случившегося проводится проверка.