В Курске на завотделением психбольницы напала бывшая сотрудница

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-24T10:33:57+03:00

Женщина пришла в гости к начальнице, прихватив с собой кирпич

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Странное ЧП произошло в Курске 23 сентября рано утром на улице Красный Октябрь. В гости к 63-летней заведующей отделением психиатрической больницы пришла бывшая 56-летняя сотрудница этого же медучреждения. В дождливый воскресный денек женщины собирались попить чай.

Неожиданно гостья напала на хозяйку, стала ее бить по голове кирпичом, который прихватила с собой. Нанося удары, бывшая сотрудница психбольницы истошно кричала, что она сошла с ума. Затем женщина достала нож. К счастью, потерпевшая смогла выхватить его из рук злоумышленницы.

Медик выбежала из квартиры в подъезд, стала звать на помощь. Высыпавшие на площадку соседи скрутили нападавшую, вызвали полицию и "скорую". Заведующую отделением с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. А нападавшую отвезли в Курскую клиническую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Искра.