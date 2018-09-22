2018-09-22T12:49:05+03:00
Звезды

В Курске пройдет фольклорный фестиваль

Открытие фестиваля «Самоцветы» состоится 24 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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Открытие фестиваля состоится 24 сентября в 17.00 в Курской государственной филармонииОткрытие фестиваля состоится 24 сентября в 17.00 в Курской государственной филармонииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23-26 сентября в Курске пройдет XII международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». В фестивале примут участие 16 творческих коллективов, десять из которых - гости из Воронежа, Владимира, Белгорода, Виттена (Германия), Выборга, Гомеля (Беларусь), Ардона (Северная Осетия-Алания), Хасавюрта (Дагестан) и Лутугино (ЛНР).

Открытие фестиваля состоится 24 сентября в 17.00 в Курской государственной филармонии на площади Перекальского. 25 сентября в 17.00 участники фольклорного фестиваля выступят на Красной площади в праздничной концертной программе, посвященной Дню города.

За годы существования фестиваля в нем приняли участие более 140 коллективов и солистов - более 3000 человек из городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Неоднократно его участниками становились коллективы из Германии, Молдавии, Польши, Беларуси, Северной Осетии-Алании и др.

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