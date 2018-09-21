2018-09-21T15:49:45+03:00
Общество

Курскую службу такси признали опасной

Проверку провела прокуратура
Яна ШЕЛЕСТ
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Требования прокуратуры суд полностью удовлетворилТребования прокуратуры суд полностью удовлетворилФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура Курской области провела проверку исполнения законодательства в области перевозок пассажиров легковым такси. Компания, которая занимается перевозкой пассажиров и багажа размещает объявления о сотрудничестве с лицами, желающими заниматься перевозкой.

Фактически компания представляет собой диспетчерскую службу, которая распределяет заявки между водителями, у которых нет разрешения на выполнение данного вида деятельности. Это нарушает требования законодательства о безопасности дорожного движения, пассажиры подвергаются серьезному риску.

Первый заместитель прокурора области направил в суд иск, в котором поставил вопрос о признании деятельности службы такси опасной. Также он попросил запретить доступ к электронной базе данных лицам, не имеющими разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

Требования прокуратуры суд полностью удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, стороны вправе его обжаловать в вышестоящую судебную инстанцию.

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