2018-09-19T10:56:06+03:00
Происшествия

Курские власти через суд обязали наладить уличное освещение

Вечером и ночью ы некоторых населенных пунктах не было света
Ольга ДАНИЛОВА
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Прокуратура обратилась в судПрокуратура обратилась в судФото: Из архива КП.
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Прокуратура Суджанского района проверила эффективность исполнения органами местного самоуправления обязанностей по благоустройству территорий.

По закону организация освещения улиц - обязанность органов местного самоуправления поселений.

Как показала проверка, на большинстве улиц Суджи, Замостянского, Заолешенского и Махновского сельсоветов в темное время суток нет уличного освещения.

Прокурор района направил в суд иски, в которых поставил вопрос о признании незаконным бездействие местных властей и потребовал обязать наладить уличное освещение в соответствии с нормативными требованиями.

Иски прокурора удовлетворены. Освещение появилось вечером и ночью.

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