Курские власти через суд обязали наладить уличное освещение

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-19T10:56:06+03:00

Прокуратура обратилась в суд Фото: Из архива КП.

Вечером и ночью ы некоторых населенных пунктах не было света

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Прокуратура Суджанского района проверила эффективность исполнения органами местного самоуправления обязанностей по благоустройству территорий.

По закону организация освещения улиц - обязанность органов местного самоуправления поселений.

Как показала проверка, на большинстве улиц Суджи, Замостянского, Заолешенского и Махновского сельсоветов в темное время суток нет уличного освещения.

Прокурор района направил в суд иски, в которых поставил вопрос о признании незаконным бездействие местных властей и потребовал обязать наладить уличное освещение в соответствии с нормативными требованиями.

Иски прокурора удовлетворены. Освещение появилось вечером и ночью.