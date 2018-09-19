Курские власти через суд обязали наладить уличное освещение
Прокуратура Суджанского района проверила эффективность исполнения органами местного самоуправления обязанностей по благоустройству территорий.
По закону организация освещения улиц - обязанность органов местного самоуправления поселений.
Как показала проверка, на большинстве улиц Суджи, Замостянского, Заолешенского и Махновского сельсоветов в темное время суток нет уличного освещения.
Прокурор района направил в суд иски, в которых поставил вопрос о признании незаконным бездействие местных властей и потребовал обязать наладить уличное освещение в соответствии с нормативными требованиями.
Иски прокурора удовлетворены. Освещение появилось вечером и ночью.